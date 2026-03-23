La terza stagione di Orizzonti Pokémon è ora accessibile gratuitamente su una piattaforma televisiva. La serie animata è parte di un franchise che comprende giocattoli, videogiochi e altre produzioni. La disponibilità gratuita consente agli spettatori di seguire le vicende dei personaggi protagonisti della storia. La programmazione è rivolta a un pubblico di tutte le età interessato alle avventure del mondo Pokémon.

Gli appassionati della saga Pokémon hanno una nuova occasione per seguire le avventure della serie animata più famosa del mondo. The Pokémon Company ha infatti annunciato che la terza stagione di Orizzonti Pokémon è ora disponibile gratuitamente in Italia. La stagione, sottotitolata “ Aria di speranza ”, viene trasmessa sul canale televisivo Boing e propone nuovi episodi durante la settimana, permettendo a fan e curiosi di seguire passo dopo passo la nuova fase della storia. La programmazione è semplice da seguire: gli episodi vengono trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 15:30. Chi non riesce a vedere la puntata in diretta può recuperarla anche in streaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Pokémon Company fa felici i fan: Orizzonti Pokémon: Stagione 3 è ora disponibile gratis su Boing

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