Firenze Half Marathon trionfa il keniano Ekidor

Durante l'edizione 2026 della Firenze Half Marathon, il keniano Ekidor si è aggiudicato la vittoria. La corsa si è svolta attraverso le vie del centro, attirando molti spettatori e appassionati di corsa. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi, creando un clima vivace e festoso lungo il percorso.

FIRENZE – Grande festa di colori e di sorrisi per le vie del centro di Firenze per l’edizione 2026 dell’Half Marathon Firenze con il serpentone dei 6011 podisti in rappresentanza di 82 nazioni che si è mosso da Lungarno della Zecca per arrivare in piazza Santa Croce dopo i classici 21 chilometri e 97 metri (o dopo poco più di 11 chilometri per i circa 1500 che hanno scelto la non competitiva). In tantissimi hanno corso con dipinti sul viso i colori della bandiera della pace, grazie a un kit messo a disposizione dagli organizzatori. La partenza della Firenze Half Marathon (foto ufficio stampa) La manifestazione, organizzata da Uisp Firenze e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze Half Marathon, trionfa il keniano Ekidor Articoli correlati Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorsoFirenze, 26 marzo 2026 – Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da Uisp Firenze con... Leggi anche: Le magliette della Half Marathon Firenze arrivano in Ruanda Half Marathon Firenze 2026: Official 3D Course Preview Altri aggiornamenti su Firenze Half Marathon Temi più discussi: Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorso e tutti i divieti; Half Marathon, a Firenze in 6 mila corrono per la pace: il percorso e i provvedimenti; Corri alla Romola, in oltre 500 in corsa a fare da prologo all'Half Marathon Firenze: LE CLASSIFICHE; Florence Korea Film Fest, 'The Mutation' vince l'edizione 2026. Half Marathon di Firenze: grande festa dello sport, in seimila a correre da 82 nazioni. I vincitoriUna domenica 29 marzo tutta dedicata al running. Il primo a tagliare il traguardo per gli uomini è Simon Dudi Ekidor dell’Atletica Potenza Picena. Tra le donne esulta Andreea Lucaci dell’Atletica Vinc ... msn.com Half Marathon Firenze, vince Simon Dudi Ekidor: in tanti corrono con i colori della pace dipinti sul visoSono stati 6.011, in rappresentanza di 82 nazioni, i podisti che hanno partecipato all'edizione 2026 dell'Half Marathon ... corrierefiorentino.corriere.it Pre partenza Firenze Half Marathon 2026 - facebook.com facebook In 6 mila alla Half Marathon Firenze, vince Simon Dudi Ekidor. Prima fra le donne Andreea Lucaci x.com