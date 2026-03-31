Pnrr Tremonti | Follia usarlo per rifare gli italiani

Nel dibattito pubblico sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, un ex ministro ha criticato la destinazione dei fondi, affermando che il vero errore non è stato l’assegnazione delle risorse, ma la decisione di utilizzarle per ricostruire sia il paese che i cittadini. Questa opinione si inserisce in una discussione più ampia sulle modalità di impiego delle risorse europee e sui progetti di riforma previsti dal piano.

“Secondo me l’errore più grande è stato fatto non quando hanno preso i fondi del PNRR, ma quando hanno deciso che i fondi del PNRR servivano per rifare non solo l’Italia, ma anche gli italiani”. A dirlo è Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia, a margine dell’evento di Aspen “Infrastrutture intelligenti – una visione strategica per lo sviluppo dell’ltalia” organizzato con WeBuild all’auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. “E allora è venuta fuori una pila di carte, di documenti in inglese e in matematica – ha proseguito Tremonti – Rifai gli italiani vuol dire i soldi non solo per le infrastrutture, per l’energia, ma anche per gli asili, magari gli asili nei comuni dove non ci sono i bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pnrr, Tremonti: "Follia usarlo per rifare gli italiani" Articoli correlati Leggi anche: Il ticket spacca i turisti. Promosso dagli stranieri ma per gli italiani "è follia" Leggi anche: Quando gli italiani si privavano dell’oro per finanziare la follia della guerra Un documento di oltre novanta anni fa rinvenuto a Martina Franca Altri aggiornamenti su Pnrr Tremonti Follia usarlo per rifare... Pnrr, via libera dell’Ue al pagamento della settima rata all’Italia: oltre 18 miliardi in arrivo?????Semaforo verde della Commissione europea al pagamento all’Italia della settima rata del Piano di Ripresa e Resilienza, il Pnrr, da oltre 18 miliardi di euro. Risorse che andranno a «finanziare ... milanofinanza.it PNRR: in GU le misure urgenti per accelerarne l’attuazioneIl decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19 introduce misure urgenti per accelerare l’attuazione del PNRR e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Rafforza il monitoraggio ... ipsoa.it