Il ticket spacca i turisti Promosso dagli stranieri ma per gli italiani è follia

Da ieri, i turisti stranieri incontrano il primo ostacolo: il ticket da due euro per avvicinarsi alla Fontana di Trevi. Molti di loro hanno accettato di pagare, vedendolo come un piccolo prezzo per godersi uno dei simboli di Roma. Ma gli italiani, invece, non l’hanno presa bene. Per loro, pagare per ammirare la fontana sembra una follia e si sono mostrati contrari alla novità. La decisione divide, e ora si aspetta di capire come si evolverà questa nuova regola nel cuore della capitale.

La Dolce Vita, da ieri, sarà un po' meno dolce. A rendersene conto sono stati soprattutto i turisti stranieri che, per avvicinarsi al «catino» della Fontana di Trevi, hanno accettato di pagare il ticket di due euro. Armati di carta di credito o con il biglietto elettronico a portata di mano, visitatori provenienti da ogni parte del mondo si sono messi in fila in via della Stamperia e, affiancati da hostess e steward, hanno raggiunto l'area prospiciente al monumento per scattare selfie o, come da tradizione, tirare una monetina. Il nuovo sistema tariffario, che esenta dal pagamento del ticket solamente chi risiede a Roma o nell'area di Città metropolitana, non li ha infastiditi poi troppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ticket spacca i turisti. Promosso dagli stranieri ma per gli italiani "è follia" Approfondimenti su Fontana di Trevi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, il ticket costa due euro: tutti gli orari. Ecco come acquistare i biglietti Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro. Follia in biblioteca: spacca un computer e aggredisce il bibliotecario La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fontana di Trevi Argomenti discussi: ASL L’AQUILA: PD SI SPACCA E NON DECIDE, TORDERA-OCCHIUZZI IPOTESI TICKET; Follia in stazione a Settimo: spacca monitor e vetrate, fermato dai Carabinieri. Sabato 31 gennaio al Teatro delle Api non perdete il musical BLU MARE, promosso dall’ Assessorato e Commissione alle Pari Opportunità P.S.Elpidio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.