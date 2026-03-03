Un cittadino di Martina Franca ha scoperto un documento risalente a oltre novanta anni fa, che riguarda il periodo in cui gli italiani si privavano dell’oro per finanziare lo sforzo bellico. Il documento si inserisce nella storia della politica fascista, evidenziando le misure adottate in quegli anni. La scoperta si aggiunge a un quadro più ampio di azioni economiche e sociali messe in atto durante il regime.

Questo documento è stato rinvenuto da un cittadino di Martina Franca. È un pezzettino di storia che si integra nella macrostoris,, quella della pretesa imperiale del fascismo poco più di novanta anni fa. Documenta la consegna, da parte di un cittadino di Martina Franca, di un prezioso nell'ambito della giornata dell'oro alla patria, indetto dal regime dittatoriale per fronteggiare le sanzioni della Società delle nazioni dopo l'invasione dell'Etiopia. Per finanziare una follia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Quando gli italiani si privavano dell’oro per finanziare la follia della guerra Un documento di oltre novanta anni fa rinvenuto a Martina Franca

Novanta miliardi di debito europeo per finanziare ancora i cessi d’oro?Le possibilità che Zelensky rimborsi i fondi elargiti da Bruxelles sono praticamente nulle.

Martina Franca: inaugurata un mese e mezzo fa PiazzaA metà dicembre la piazza del quartiere Sanità, a Martina Franca, venne inaugurata con molti cittadini presenti.

Tutti gli aggiornamenti su Martina Franca

Discussioni sull' argomento CAMPIONATO ITALIANO SUPER SALITA - I Protagonisti 2025: Anna Maria Fumo; Crispiano, nella masseria Russoli la culle per accudire gli asini di Martina Franca; Verso il referendum: Martina Franca, a San Paolo oggi le ragioni del no e venerdì quelle del sì; Scheda squadra Martina Calcio 1947.

Attacca sui muri di scuola adesivi per il Sì ai referendum: nota disciplinare per uno studente di Martina FrancaLavoro - Referendum 8-9 giugno, guida ai primi due quesiti. Meno disparità di diritti e licenziamenti più costosi: le ragioni del Sì (e gli effetti paradossi) A quel punto è partita la caccia alle ... ilfattoquotidiano.it

MARTINA FRANCA SI ILLUMINA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE RARE Stasera il balcone di Palazzo Ducale cambia volto e si tinge di Verde, Azzurro, Viola e Rosa. Non sono solo luci, ma un messaggio di vicinanza e solid - facebook.com facebook

Oggi ci troviamo a Martina Franca, città di grande tradizione musicale, in provincia di Taranto, per raccontare la storia del portalettere Giuseppe. Di giorno recapita lettere e pacchi, mentre nel tempo libero si dedica alla sua passione per la musica, dirigendo un x.com