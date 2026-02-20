Lavoro Scarpetta Ocse | in Italia miglioramenti significativi

Il recente report dell’Ocse rivela che in Italia il tasso di occupazione ha raggiunto il 66%, un aumento che si traduce in più persone al lavoro rispetto agli anni precedenti. Questa crescita deriva da un miglioramento nelle politiche di inserimento lavorativo e da una ripresa economica più forte del previsto. In particolare, più giovani trovano impiego e le aziende assumono con più facilità. La situazione occupazionale sembra stabilizzarsi, anche se alcune aree del Paese continuano a soffrire di disoccupazione elevata. La strada verso un mercato del lavoro più solido resta in salita.

Roma, 20 feb. (askanews) – I dati del mercato del lavoro “ci indicano miglioramenti significativi”, con “due terzi delle persone in età lavorativa che hanno un’occupazione in Italia. In particolare, è aumentata quella femminile. Detto questo esistono sfide strutturali. C’è ancora da fare. I neet sono scesi, ma rimangono a percentuali significative. Al 2060 avremo il 34% in meno di persone in età lavorativa. Questo significa che ciascun lavoratore dovrà provvedere al suo reddito e per il 70% al reddito di chi è in pensione”. Lo ha sottolineato il direttore del direttorato per l’occupazione e gli affari sociali e prossimo capo economista dell’Ocse, Stefano Scarpetta, recentemente nominato capo economista dello stesso ente parigino, intervenendo alla presentazione di un progetto di Sviluppo Lavoro Italia e Ocse.🔗 Leggi su Ildenaro.it

