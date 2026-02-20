Lavoro Scarpetta Ocse | in Italia miglioramenti significativi
Il recente report dell’Ocse rivela che in Italia il tasso di occupazione ha raggiunto il 66%, un aumento che si traduce in più persone al lavoro rispetto agli anni precedenti. Questa crescita deriva da un miglioramento nelle politiche di inserimento lavorativo e da una ripresa economica più forte del previsto. In particolare, più giovani trovano impiego e le aziende assumono con più facilità. La situazione occupazionale sembra stabilizzarsi, anche se alcune aree del Paese continuano a soffrire di disoccupazione elevata. La strada verso un mercato del lavoro più solido resta in salita.
Roma, 20 feb. (askanews) – I dati del mercato del lavoro “ci indicano miglioramenti significativi”, con “due terzi delle persone in età lavorativa che hanno un’occupazione in Italia. In particolare, è aumentata quella femminile. Detto questo esistono sfide strutturali. C’è ancora da fare. I neet sono scesi, ma rimangono a percentuali significative. Al 2060 avremo il 34% in meno di persone in età lavorativa. Questo significa che ciascun lavoratore dovrà provvedere al suo reddito e per il 70% al reddito di chi è in pensione”. Lo ha sottolineato il direttore del direttorato per l’occupazione e gli affari sociali e prossimo capo economista dell’Ocse, Stefano Scarpetta, recentemente nominato capo economista dello stesso ente parigino, intervenendo alla presentazione di un progetto di Sviluppo Lavoro Italia e Ocse.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Stefano Scarpetta: chi è l'italiano esperto di lavoro nominato nuovo capo economista dell'Ocse
Leggi anche: Economista italiano Stefano Scarpetta alla guida dell’Ocse: nuove sfide globali e ruolo chiave per l’Italia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scarpetta (Ocse):Dall’IA un aiuto a chi cerca lavoro. Più mobilità e formazione; Ocse: chi è Stefano Scarpetta, il nuovo capo economista italiano; L'OCSE sceglie l'italiano Stefano Scarpetta come capo economista; Stefano Scarpetta, l'italiano esperto di politiche sociali è il nuovo capo economista dell'Ocse: ecco chi è.
Lavoro, Scarpetta (Ocse): in Italia miglioramenti significativiRoma, 20 feb. (askanews) - I dati del mercato del lavoro 'ci indicano miglioramenti significativi', con 'due terzi delle persone in età ... notizie.tiscali.it
Scarpetta (Ocse), in Italia miglioramenti significativi sull'occupazionePer il mercato del lavoro italiano i dati ci indicano dei miglioramenti significativi. Quasi due terzi delle persone in età di lavoro hanno un posto: è aumentata l'occupazione, in maniera stabile con ... ansa.it
Nicole Kidman in Scarpetta interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, alla quale però viene data una seconda possibilità. Riprenderà in mano il suo lavoro, ma soprattutto è chiamata a indagare sul suo primissimo caso, ora riaperto a causa - facebook.com facebook
Congratulazioni a Stefano Scarpetta, nuovo Capo Economista dell’OCSE! Si tratta di una nomina che rafforza l’Italia anche in questa organizzazione economica internazionale per la credibilità e la autorevolezza delle nostre posizioni nei principali fori multilat x.com