PK 30 anni | intervista a Francesco d’Ippolito | PK ha conquistato chi non conosceva i supereroi

Un'intervista a Francesco d’Ippolito analizza il successo di PK, il personaggio di Paperino che ha affascinato anche chi non seguiva i fumetti Disney. L’ingresso di Paperino nella Ducklair Tower ha segnato un passaggio importante, portando il personaggio a diventare un vero e proprio supereroe apprezzato da una nuova generazione di lettori.

Un piccolo passo per un papero, un grande passo per una generazione di lettori. Si potrebbe riassumere così l’ingresso di Paperino nella Ducklair Tower, il momento in cui Paperinik passò dall’essere un personaggio fortemente disneyano a primo supereroe per una generazione di lettori. PK – Paperinik New Adventures trent’anni fa segnava un momento epocale per il fumetto italiano – e per quello supereroico – che oggi viene giustamente celebrato. Durante la tappa padovana di BeComics!BeGames! abbiamo avuto una doppia fortuna: visitare la mostra dedicata a PK, ma soprattutto di ripercorrere questi tre decenni di onorata carriera con gli autori che hanno creato il mito di questa serie a fumetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - PK, 30 anni: intervista a Francesco d’Ippolito: “PK ha conquistato chi non conosceva i supereroi” Articoli correlati PK compie 30 anni: Panini Comics celebra il mito supereroistico di PaperinikPK festeggia 30 anni: Topolino 3668, nuovo albo “Meno uno all’alba”, gadget esclusivi e un anno di eventi dedicati all’eroe mascherato Disney... Pk compie 30 anni, il papà dell’alter ego di Paperino: “Dimostra che in tutti si nasconde un eroe”(Adnkronos) – Sono passati esattamente trent'anni dalla nascita di uno dei personaggi più innovativi del fumetto Disney in Italia, 'Pikappa', una...