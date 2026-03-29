Cardinale Pizzaballa la sparata della sinistra contro il governo | Quanta ipocrisia

La sinistra ha criticato il governo Meloni in diversi casi recenti, tra cui un episodio riguardante il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. L’alto prelato non ha potuto accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme per celebrare la messa della Domenica delle Palme. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche da parte di esponenti della stessa area politica.

Tutto fa brodo per la sinistra quando c'è da attaccare il governo Meloni. Anche il caso del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, a cui non è stato permesso di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Uno stop che Israele ha motivato con ragioni di sicurezza e che non ha lasciato indifferente il resto del mondo. In Italia, la premier Giorgia Meloni ha subito espresso vicinanza al cardinale: "Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cardinale Pizzaballa, la sparata della sinistra contro il governo: "Quanta ipocrisia" Articoli correlati L’ipocrisia di Giorgia Meloni contro la deriva illiberale della sinistraLa presidente del Consiglio ha dedicato un lungo post al comico che ha deciso non partecipare a Sanremo, con l’unico obiettivo di attaccare i suoi... Leggi anche: "Quanta ipocrisia verde nella progettazione delle nostre città. Si va contro la natura" Contenuti e approfondimenti su Cardinale Pizzaballa Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente. La polizia: Motivi di sicurezzaPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it