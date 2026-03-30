Netanyahu ci ripensa su Pizzaballa | Potrà andare alla Chiesa del Santo Sepolcro

Il primo ministro israeliano ha annunciato che il patriarca di Gerusalemme potrà rientrare nella Chiesa del Santo Sepolcro. La decisione arriva dopo un periodo di incertezza che ha coinvolto il religioso e le autorità locali. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi precedenti alla decisione.

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa potrà tornare alla Chiesa del Santo Sepolcro. Il 29 marzo la polizia di Israele gli aveva impedito di entrare per celebrare la messa della Domenica delle Palme. «Ho dato istruzioni alle autorità competenti di concedere al Cardinale Pierbattista Pizzaballa pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme», ha fatto sapere Netanyahu, ribadendo che Israele aveva chiesto ai fedeli cristiani, ebrei e musulmani di «astenersi temporaneamente» dal visitare i luoghi santi nella Città Vecchia per motivi di sicurezza. Netanyahu e Pizzaballa. 🔗 Leggi su Open.online

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