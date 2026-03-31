Il giorno dopo la firma di un accordo di cessate il fuoco con le forze di polizia israeliane, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha commentato l’incidente avvenuto durante la domenica delle palme, affermando che in Medio Oriente ci sono situazioni più gravi rispetto a quella attuale. La dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione, mentre si cerca di gestire le conseguenze dell’episodio.

Il giorno dopo la tregua siglata con la polizia israeliana, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ritorna sull’incidente della domenica delle palme. Il patriarca latino di Gerusalemme ha parlato in conferenza stampa e ha cercato di mettersi alle spalle le polemiche per l’episodio che ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. Guardare avanti. Tornando sull’episodio di domenica, Pizzaballa ha ripetuto che “ci sono state delle incomprensioni” ma senza recriminazioni ai danni delle autorità israeliane. Spiegando le sue ragioni, il cardinale ha detto che il custode di Terra Santa “non necessita dell'autorizzazione della polizia per accedere alla Basilica” sostenendo che “questo non è un privilegio, ma il riconoscimento di un diritto consolidato da tempo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pizzaballa gela i proPal: “In Medio Oriente c’è chi sta peggio di noi”

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