Questa settimana ad Arezzo si tiene un incontro pubblico alla basilica di San Francesco. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, partecipa alla discussione su come portare pace e giustizia in Medio Oriente. L'appuntamento è fissato per il 14 febbraio alle 15.30 e si rivolge a chi vuole capire di più sui conflitti in Terra Santa.

Il 14 febbraio prossimo, alle ore 15.30, la basilica di San Francesco ad Arezzo ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Giustizia e Pace in Terra Santa”, con la partecipazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. L’evento, promosso congiuntamente dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine Cittadella della Pace e dalla Caritas diocesana, si colloca nel quadro di un impegno più ampio per il dialogo e il sostegno alle comunità cristiane colpite dal conflitto nel Medio Oriente. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nel Palazzo Vescovile, in una conferenza stampa che ha riunito rappresentanti delle istituzioni locali e delle organizzazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro a Arezzo sulle vie della pace in Medio Oriente con il cardinale Pizzaballa

Approfondimenti su Arezzo Giustizia

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, insieme a Rondine Cittadella della Pace e alla Caritas diocesana, organizza l’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”.

Arezzo si prepara ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che domani terrà una lectio magistralis sulla pace in Terra Santa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Arezzo Giustizia

Argomenti discussi: Primo Incontro della Struttura di Governance del Progetto HEATSAFE – Verso un Coordinamento Efficace contro le Ondate di Calore Estremo; Coldiretti, incontro ad Arezzo e accordo con l’India; Giustizia e pace in Terra Santa, incontro ad Arezzo con il cardinale Pierbattista Pizzaballa; La recente storia d’Italia raccontata ad Arezzo dal professor Giuliano Di Bernardo.

Giustizia e Pace in Terra Santa: si avvicina l’incontro del cardinale Pizzaballa ad ArezzoPresentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa l’atteso evento del 14 febbraio promosso dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine Cittadella della Pace e dalla Caritas dioc ... lanazione.it

Diocesi: Arezzo, Giustizia e pace in Terra Santa, il 14 febbraio incontro con il card. PizzaballaSarà dedicato alla situazione in Terra Santa, alla condizione dei cristiani e alle prospettive di una pace fondata sulla giustizia, l’incontro Giustizia e Pace in Terra Santa in programma venerdì 14 ... agensir.it

Dalla Spagna: #SergioRamos tentato dal #Milan e dal Medio Oriente, ma il difensore pensa al #Siviglia #MilanPress x.com

Che vergogna il Consiglio d’Europa che ha deciso di invitare in audizione la relatrice Onu Albanese per parlare di Medio Oriente. Ormai ha posizioni da centro sociale ma la sinistra ancora la mette sul piedistallo. - facebook.com facebook