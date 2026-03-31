Pizza XXL e ingredienti locali | il paradiso del gusto vicino al Lago di Bolsena

A pochi chilometri dal Lago di Bolsena si trova un locale noto per le sue pizze di grandi dimensioni, preparate con ingredienti provenienti dalla zona circostante. Qui i clienti possono gustare piatti che valorizzano i prodotti locali, in un ambiente dedicato alla tradizione culinaria del territorio. La pizzeria si distingue per la proposta di pizze XXL e per l’utilizzo di ingredienti tipici della regione.

A due passi dal Lago di Bolsena esiste un luogo in cui la pizza diventa protagonista assoluta, tra formati xxl e ingredienti legati al territorio. Un’esperienza che unisce dimensioni sorprendenti e qualità, in un contesto dove il gusto incontra la tradizione locale e si trasforma in qualcosa di più di una semplice cena. Insomma, un posto che vi farà sentire al centro della Tuscia e della sua storia. LEGGI ANCHE: FAO MuNe: dentro il museo che trasforma la complessità del mondo in esperienza Pizza XXL: tradizione romana in formato gigante a due passi dal Lago di Bolsena. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Agriturismo Parco delle Querce, a Valentano (sul Lago di Bolsena), la pizza si presenta in una versione decisamente fuori scala: fino a 50 cm, servita su taglieri di legno e pensata per essere condivisa. 🔗 Leggi su Funweek.it

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