?Migliaia di avannotti pronti al rilascio nelle acque del lago di Bolsena | VIDEO

Migliaia di avannotti sono stati preparati per essere liberati nelle acque del lago di Bolsena. Le operazioni si svolgono presso l'incubatoio ittico di via Amalasunta, dove si sta portando avanti il processo di schiusa delle uova di coregone. Questa attività rappresenta un momento importante nel ciclo naturale del lago e coinvolge diverse figure del settore.

Il ciclo della vita si rinnova sulle sponde del lago di Bolsena. Presso l'incubatoio ittico di via Amalasunta, sono iniziate le operazioni legate alla schiusa delle uova di coregone. Un momento atteso che permette di osservare da vicino la nascita di migliaia di piccoli avannotti che presto.