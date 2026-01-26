Pisa rimpasto in giunta comunale | il sindaco cambia due assessori

Il Comune di Pisa ha annunciato un cambio nella composizione della giunta comunale. Il sindaco Michele Conti ha deciso di sostituire due assessori, mantenendo stabile l’equilibrio della coalizione di centrodestra. La modifica mira a rafforzare l’operato amministrativo senza alterare gli assetti politici complessivi. Questa variazione rappresenta un’attenzione costante alle esigenze della città e alla continuità dell’azione amministrativa.

PISA – Nuovo rimpasto nella giunta di centrodestra del Comune di Pisa. Il sindaco Michele Conti ha deciso di sostituire due assessori con altrettanti innesti senza intaccare gli equilibri della coalizione. Escono l’assessore all’ambiente Giulia Gambini (Fd) e la collega con delega al decentramento amministrativo Gabriela Porcaro della lista civica Pisa al centro ispirata dallo stesso Conti. Al loro posto Elena del Rosso e il civico Amanuel Sikera, con le stesse deleghe. “La scelta – spiega il sindaco in una nota – nasce dalla volontà di imprimere nuova energia all’azione amministrativa in una fase decisiva del mandato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il Comune di Pisa annuncia un rimpasto nella giunta di centrodestra: il sindaco Michele Conti ha deciso di sostituire due assessori, mantenendo gli equilibri della coalizione.

