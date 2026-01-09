Pineta comunale la giunta prepara il restyling

La pineta comunale sarà sottoposta a un intervento di riqualificazione e manutenzione, in linea con le priorità della giunta. Per il 2026, nel quadro del piano triennale delle opere pubbliche, sono stati stanziati 300mila euro per interventi che migliorino le condizioni ambientali e di fruizione del sito. L’obiettivo è garantire la tutela e la valorizzazione di quest’area naturale per la comunità.

Una rinnovata attenzione per le condizioni della pineta comunale e per una sua ormai improcrastinabile riqualificazione e manutenzione urgente: è una delle new entry nell'elenco del piano triennale delle opere pubbliche dove, per il 2026, sono previsti 300mila euro. "La pineta ha bisogno di manutenzione, di attenzione, di un più ampio progetto di lunga visione – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri – per cui abbiamo deciso di utilizzare fondi comunali per intervenire sui punti in cui si sono delle piante morte, per eseguire interventi puntuali, sistemare tutto il percorso della pineta e andare a piantumare pini che siano di una grandezza adeguata all'attuale contesto, non piantine piccole, di 30-40 cm".

