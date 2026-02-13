Impianto di pubblica illuminazione sull' Asse dei servizi lavori completati

Da cataniatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione sulla Strada provinciale 70I, che erano stati avviati per migliorare la sicurezza e la visibilità durante le ore notturne a causa delle numerose segnalazioni di residenti e automobilisti.

A renderlo noto è la città metropolitana di Catania. L'intervento è stato reso possibile grazie a un contributo di 700 mila euro da parte di Terna spa Si sono conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione sulla Strada provinciale 70I. Un intervento atteso e strategico che interessa una arteria di grande rilevanza commerciale e logistica, lungo la quale insistono il centro fieristico di Bicocca e il Maas – Mercato Agro Alimentare Sicilia. La S.p. 70I, lunga circa 6 chilometri e mezzo, collega la stazione di Bicocca alla contrada Passo del Fico. La Città metropolitana di Catania ha realizzato il nuovo impianto di illuminazione con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolare nelle ore notturne.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Via ai lavori per il nuovo impianto di illuminazione a led in via Messina Marine

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica: sarà un 2026 di grandi lavori

Contenuti correlati