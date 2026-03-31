Più misure per la sicurezza degli operatori

In risposta alle recenti criticità legate alla sicurezza degli operatori sanitari, sono state annunciate nuove misure concrete. Tra queste, l’introduzione di bodycam, sistemi di allarme e dispositivi di protezione individuale. Questi strumenti mirano a tutelare il personale durante le attività quotidiane, rafforzando le misure di sicurezza sul territorio e nelle strutture sanitarie.

"Adottare misure concrete per la sicurezza del personale sanitario, prevedendo strumenti come bodycam, sistemi di allarme e dispositivi di protezione individuale ". La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, dal consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona, che menziona “il grave episodio di violenza che si è verificato nell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove una persona ha seminato il panico utilizzando spray urticante contro il personale sanitario e anche contro i pazienti. "Questi episodi – rimarca il consigliere – evidenziano una crescente esposizione al rischio per operatori sanitari e sociosanitari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più misure per la sicurezza degli operatori" Articoli correlati Leggi anche: Bodycam per tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato entro l’estate: obiettivo ‘più sicurezza’ Norme di sicurezza: governo introduce misure più severe per fronteggiare i rischi.Il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha intensificato il lavoro per introdurre nuove norme sulla sicurezza, in seguito agli scontri avvenuti a... Più tutele agli operatori Rems Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Dlgs 81/2008: nuove regole sicurezza per le PMI; La delega di funzioni e il delegato alla sicurezza del datore di lavoro; G7, shock energetico: pronti a misure, Aie: minaccia a sicurezza energetica più grande della storia; E’ uscita la nuova legge sulle PMI: cosa cambia per RSPP, HSE manager e HR. Più misure per la sicurezza degli operatoriAdottare misure concrete per la sicurezza del personale sanitario, prevedendo strumenti come bodycam, sistemi di allarme e dispositivi di ... ilrestodelcarlino.it Energia, caos petrolio e gas: in Egitto scattano misure di coprifuoco e lockdown x.com #G7 "Siamo pronti a adottare tutte le misure necessarie in stretto coordinamento con i nostri partner, anche per preservare la stabilità e la sicurezza del mercato energetico. Riconosciamo l'importanza di un'azione internazionale coordinata per mitigare gli eff - facebook.com facebook