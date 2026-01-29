Bodycam per tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato entro l’estate | obiettivo ‘più sicurezza’

Entro l’estate, tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato avranno una bodycam. Le telecamere si accenderanno solo in situazioni di rischio e quando sarà necessario tutelare la sicurezza. L’obiettivo è ridurre i rischi e aumentare la tutela di chi lavora sui treni e nelle stazioni. Le telecamere non saranno attive in modo continuo, ma solo quando ci sono situazioni delicate. Questa mossa mira a rendere più sicure le operazioni quotidiane e a proteggere sia i lavoratori sia i passeggeri.

Entro l’estate tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisando che l’utilizzo dei dispositivi avverrà esclusivamente in caso di potenziale pericolo, sia per il personale ferroviario sia per i passeggeri. Le registrazioni saranno attivate solo quando necessario, verranno gestite nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico. I drammatici episodi di cronaca che riguardano aggressioni e comportamenti violenti ai danni del personale ferroviario hanno infatti evidenziato la necessità di una maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

