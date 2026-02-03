Norme di sicurezza | governo introduce misure più severe per fronteggiare i rischi

Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di rafforzare le norme di sicurezza. Dopo gli scontri a Torino durante il corteo di Askatasuna, le autorità hanno approvato misure più severe per prevenire incidenti simili in futuro. Le nuove regole entreranno in vigore nei prossimi giorni e puntano a garantire maggiore ordine durante le manifestazioni pubbliche.

Il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha intensificato il lavoro per introdurre nuove norme sulla sicurezza, in seguito agli scontri avvenuti a Torino durante il corteo di Askatasuna. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è previsto per oggi alle ore 14 in aula alla Camera, dove presenterà l’informativa sui fatti accaduti. L’attuale situazione ha spinto il governo a rafforzare il sistema di protezione e a implementare misure più severe, pur rispettando il diritto di manifestazione. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza senza limitare libertà, evidenziando l’esigenza di controllare l’uso di coltelli tra i giovani e monitorare l’attività delle baby gang. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.

