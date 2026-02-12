Giarre arsenale in casa | 62enne arrestato per pistola modificata e spaccio di droga Indagini in corso

A Giarre, i carabinieri hanno trovato un arsenale in casa di un uomo di 62 anni. Durante una perquisizione, hanno scoperto una pistola modificata e una quantità di droga. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio e di possesso di un’arma clandestina. Le indagini sono ancora in corso per capire meglio cosa si nascondesse dietro questa scoperta.

Giarre, scoperto un arsenale in casa: 62enne arrestato per droga e pistola modificata. Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Giarre, in provincia di Catania, dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di un’arma da fuoco clandestina modificata. L’operazione, condotta giovedì 12 febbraio 2026, ha rivelato un inquietante quadro di illegalità all’interno di un’abitazione nella frazione di Macchia di Giarre, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. Un intervento mirato e un ritrovamento allarmante. L’intervento dei carabinieri, supportato da unità cinofile del nucleo di Nicolosi, è scaturito da un controllo mirato nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

I carabinieri di Giarre hanno colto un 62enne con droga e un’arma modificata in casa.

