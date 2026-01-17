Rapina violenta a Le Cascine arrestati due uomini

Nella mattinata di giovedì 15 gennaio, la polizia di Stato è intervenuta in piazzale Jefferson a Le Cascine, dopo una segnalazione di rapina violenta ai danni di due persone. Due uomini sono stati arrestati in seguito all’intervento, che ha permesso di ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza nel quartiere. L’attività si inserisce nelle operazioni di prevenzione e repressione dei reati nella zona.

Diramata una nota di ricerca, fornendo i dettagli acquisiti anche grazie alle immagini delle telecamere del circuito cittadino. I due sospetti, corrispondenti alle descrizioni fornite, sono stati rintracciati in viale Fratelli Rosselli. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di scappare e, una volta fermati, hanno opposto una strenua resistenza, mantenendo un atteggiamento violento nei confronti degli operatori sia durante il trasporto sia negli uffici di polizia. Secondo una prima ricostruzione, la coppia, insieme a un terzo complice rimasto ignoto, si sarebbe avvicinata alla prima vittima, un 58enne pratese, sottraendogli la borsa e il cellulare per poi richiedere una somma di denaro in cambio della restituzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Rapina violenta e lesioni aggravate tra giovani a Casagiove, arrestati due ragazzi Leggi anche: Rapina violenta al centro Guadagna, negoziante e figlio picchiati, arrestati due minorenni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rapina violenta ai danni di due anziani, i cinque arrestati davanti al giudice. Quattro uomini e una donna ritenuti responsabili dell'assalto a Maltignano (Ascoli Piceno) #ANSA - facebook.com facebook Rapina violenta al Vomero: spinge anziana contro il muro e strappa la collana, arrestato 46enne x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.