Pistoia capitale italiana del libro 2026 e Pinocchio vanno a braccetto alla Borsa del turismo

Questa mattina a Fiera Milano Rho, Pistoia si presenta come capitale italiana del libro 2026. La città ha portato in scena le sue proposte culturali e turistiche, attirando visitatori e operatori del settore. Tra gli eventi in corso, c’è anche la presentazione di Pinocchio, che si collega al tema del libro e della tradizione locale. La partecipazione di Pistoia alla Bit sottolinea la sua volontà di puntare sul turismo culturale e sulla promozione delle sue eccellenze.

Pistoia, 11 febbraio 2026 – Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 si presenta come destinazione d'eccellenza alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano Rho. Oltre 1500 eventi piccoli, medi e grandi in programma tra gennaio e dicembre e un progetto improntato ai principi della bibliodiversità con iniziative in tutti i luoghi di aggregazione del centro e delle periferie. Pistoia è stata così al centro di un'affollata sessione organizzata dalla Regione dal titolo: "Toscana una fiaba da vivere insieme" (presente anche l'Assessore Regionale a Economia, Agricoltura e Turismo Leonardo Marras).

