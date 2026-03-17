Eboli arrestato 32enne dopo un furto in un istituto scolastico | accuse di rapina impropria e resistenza

Lo scorso 14 marzo, i Carabinieri di Eboli hanno arrestato un uomo di 32 anni dopo averlo sorpreso all’interno di un istituto scolastico, accusandolo di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato è stato fermato con strumenti da scasso e ha opposto resistenza durante l’intervento. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di routine nella zona.

I Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto, lo scorso 14 marzo, all’arresto di un indagato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto in un istituto scolastico di Eboli, impossessandosi di alcuni cavi in rame custoditi all’interno di un magazzino. La ricostruzione dei fatti. Stando alla ricostruzione fornita dagli investigatori, il 32enne sarebbe stato scoperto dai Carabinieri durante l’intervento. Nel tentativo di allontanarsi, avrebbe aggredito i militari, venendo poi bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Eboli, arrestato 32enne dopo un furto in un istituto scolastico: accuse di rapina impropria e resistenza Articoli correlati Baiano: arrestato 45enne per rapina, furto e resistenza ai carabinieriI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Bollate, furto al supermercato: arrestata per rapina impropriaIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Altri aggiornamenti su Eboli arrestato 32enne dopo un furto in... Eboli: si impossessa di cavi in rame ed aggredisce i Carabinieri, arrestatoStampa Il 14 marzo i Carabinieri della Stazione di Eboli hanno proceduto all’arresto di L.F., accusato dei reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di possesso i ... salernonotizie.it Furto di rame in un istituto scolastico: arrestato un uomo a Eboli dopo una violenta colluttazioneUn arresto ad Eboli per il furto di cavi di rame in una scuola. L'uomo ha aggredito i Carabinieri durante il fermo: ecco la dinamica dei fatti. infocilento.it