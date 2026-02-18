Un uomo ha rapinato un paio di scarpe in un negozio del centro e, dopo aver preso la fuga, ha colpito con un pugno il proprietario. La polizia lo ha subito fermato e arrestato per rapina impropria.

Ruba un paio di scarpe in un negozio del centro, poi colpisce con un pugno al volto il titolare, ma finisce in manette. Ieri pomeriggio, la polizia ha arrestato in flagranza per tentata rapina impropria aggravata un cittadino tunisino di 34 anni, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo, poco dopo aver rubato un primo paio di scarpe in un negozio senza essere scoperto, si era ripresentato nello stesso esercizio commerciale, tentando di portar via un secondo paio di calzature. Questa volta, però, una commessa si è accorta di quanto stava accadendo e ha richiamato l’attenzione dell’anziano titolare del negozio, che ha subito bloccato l’uomo e nel frattempo ha dato l’allarme, richiedendo l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugno al titolare del negozio. Arrestato per rapina impropria

