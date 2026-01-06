Napoli - Hellas Verona le probabili formazioni I gialloblu cercano il riscatto dopo la deludente prova col Torino

In vista della partita tra Napoli e Hellas Verona, si analizzano le probabili formazioni delle due squadre. Dopo la recente sconfitta contro il Torino, l’Hellas Verona cerca di riscattarsi in questa trasferta. L’incontro è in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 18, offrendo un’occasione per entrambe le squadre di mettere in campo le proprie strategie e obiettivi stagionali.

Dopo l'ultima secca sconfitta casalinga patita domenica contro il Torino, l'Hellas Verona tornerà in campo domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, contro il Napoli a due punti dalla vetta. Una sfida che sa quasi di ultima spiaggia, di certo una gara dove i gialloblù saranno chiamati a cercare.

Napoli – Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Napoli-Verona, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres - Il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca della quinta vittoria di fila, torna a giocare allo Stadio Maradona: mercoledì alle ore 18:30 gli azzurri affrontano l’Hellas Verona di ... tuttonapoli.net

