Nioh 3 la recensione | Team Ninja allarga gli orizzonti?

La recensione di Nioh 3 arriva con qualche sorpresa. Il team di Team Ninja sembra aver deciso di allargare gli orizzonti, portando avanti una saga che già da subito si era distinta come una delle più interessanti nel mondo dei soulslike. La domanda ora è: questa nuova puntata saprà sorprendere ancora di più o si limiterà a confermare quanto di buono già mostrato?

La saga di Nioh si è fin da subito imposta come una delle più interessanti alternative alle pietre miliari del genere soulslike, paradossalmente perché è anche riuscita a distaccarsene, per certi aspetti. Fin dal primo episodio della serie, infatti, datato 2017, Koei Tecmo e Team Ninja hanno proposto un mix particolarmente interessante tra alcune caratteristiche fondanti dei Souls di From Software, un combattimento che strizzava l’occhio ai giochi d’azione e un loot alla Diablo. Il tutto in una struttura a missioni istanziate, molto diversa da quanto visto in ambito soulslike fino a quel momento (e anche per diverso tempo dopo), dove tendenzialmente anche gli esponenti più riusciti del genere, come l’ottimo Lies of P di Round8 e Neowiz, per fare un esempio, hanno sempre cercato di aderire il più possibile ai percorsi indicati da Dark Souls e soci. 🔗 Leggi su Game-experience.it

