Scuola dall' Enriques al Mit | ecco il progetto che allarga gli orizzonti degli studenti

Un’iniziativa che ha portato tra i banchi di scuola uno sguardo internazionale e un confronto diretto con una delle realtà accademiche più prestigiose al mondo. Il progetto può essere considerato a pieno titolo un motivo di orgoglio e un fiore all’occhiello del Liceo Enriques: un’iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico Ersilio Castorina e dal dipartimento di lingue, che da anni credono e lavorano con impegno costante per l’internazionalizzazione dell’istituto. La collaborazione con una realtà di eccellenza come il Mit rappresenta un ponte concreto tra la scuola e il mondo accademico internazionale, rafforzando il dialogo con contesti universitari di alto livello e offrendo agli studenti opportunità formative significative, in una prospettiva educativa aperta, dinamica e orientata al futuro.🔗 Leggi su Livornotoday.it

