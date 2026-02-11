Maltempo al Sud scatta l’allerta arancione | scuole chiuse in diversi comuni

Il maltempo torna a colpire il Sud Italia. La Protezione Civile ha emesso l’allerta arancione e diverse scuole sono state chiuse in vari comuni. Piogge intense e temporali si preparano a imperversare anche domani, giovedì 12 febbraio, causando disagi e preoccupazioni tra residenti e amministrazioni locali.

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità attesi per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Le condizioni meteo avverse stanno spingendo la Protezione Civile a predisporre il consueto bollettino di criticità, mentre diversi sindaci hanno già firmato ordinanze di scuole chiuse per motivi di sicurezza. La situazione più delicata riguarda la Calabria, dove è stata dichiarata un' allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Il provvedimento interessa in particolare l'intera fascia tirrenica regionale, dall'area del Massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina, zona già soggetta in passato a criticità legate a piogge intense e raffiche di vento.

La pioggia non si ferma e le scuole di diversi comuni della provincia di Frosinone restano chiuse.

