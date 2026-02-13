Temporali e vento forte in arrivo su Napoli e provincia | allerta meteo arancione della Protezione civile

Una perturbazione temporalesca e venti intensi si avvicinano a Napoli e alla sua provincia, causando l'emissione di un’allerta arancione da parte della Protezione civile regionale. Le previsioni segnalano piogge torrenziali e raffiche di vento che potrebbero mettere a rischio alcune zone della Campania, in particolare durante le 24 ore di sabato 14 febbraio. La decisione è stata presa per proteggere i cittadini e preparare le autorità a eventuali disagi, mentre le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari e a tenere sotto controllo le allerte meteo.

L'allerta sarà valida per 24 ore. Lo scenario meteo è in peggioramento e si evidenzia la possibilità di precipitazioni anche molto intense a carattere di temporale su vasta scala La Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo valida dalle 6 di sabato 14 febbraio alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la Campania, ad esclusione delle sole zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Previsti forti temporali con alcune distinzioni in ordine al livello del rischio idrogeologico. L'allerta, infatti, sarà di colore “arancione” sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).🔗 Leggi su Napolitoday.it

La Protezione Civile ha lanciato un'allerta vento forte su Bari e provincia.

Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per Napoli e provincia, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, fino alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio.

