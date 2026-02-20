Allerta meteo prorogata in Campania | rischio pioggia e temporali per tutto il giorno

Una forte pioggia ha colpito la Campania questa mattina, causando allerta meteo prorogata fino alle 16. La causa principale sono le intense perturbazioni che si stanno spostando dalla Sardegna. Le previsioni indicano temporali anche violenti e venti molto forti che agitano il mare. Le autorità invitano alla prudenza e raccomandano di evitare spostamenti non necessari. Le strade si stanno allagando in alcune zone, mentre le scuole hanno deciso di tenere chiuse le attività. La situazione resta sotto stretto controllo.

È in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell’evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale ha prorogato l’avviso fino alle 23.59 di oggi, soprattutto per il permanere della criticità idrogeologica (di livello Giallo) in ordine alle piogge e ai temporali che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella serata odierna. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Meteo Latina, nuova allerta per la pioggia. Rischio rovesci e temporali in tutto il Lazio Leggi anche: Temporali, prorogata l'allerta meteo in Campania: le previsioni Serie di perturbazioni in arrivo con pioggia e neve Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prorogata l'allerta meteo in Campania fino alle 18 di domenica; Prorogata l’allerta meteo: piogge in tutta l’Isola, forte vento e mareggiate; Cosenza: scuole chiuse anche domani 14 febbraio. Prorogata l'ordinanza per allerta meteo e le criticità; Mare in burrasca nel Ravennate: prorogata l'allerta meteo per criticità costiera. Allerta meteo prorogata in Campania, ma livello ridotto a gialloL’allerta meteo resta attiva in Campania fino alle ore 18 di domenica 15 febbraio. La Protezione civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro ... cronachedellacampania.it Nuova allerta meteo per temporali in Campania: le previsioniIl quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In consid ... salernotoday.it Ancora allerta meteo in diverse regioni per venerdì 20 febbraio: ecco quelle a rischio -> https://tinyurl.com/yfccwd3u - facebook.com facebook Allerta Meteo, insiste il maltempo: scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio | ELENCO x.com