Il presidente della regione Piemonte ha dichiarato che l’assoluzione dell’ex vicepresidente della giunta, coinvolta nel caso Delmastro, rappresenta una “grave leggerezza”. La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata con prestanome collegati a un’altra persona. La decisione giudiziaria è stata annunciata ieri, senza ulteriori commenti o dettagli sulle accuse o sui processi legali in corso.

“Una leggerezza grave”. Così ieri il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha tentato di liquidare le dimissioni presentate lunedì dall’ex vicepresidente regionale ed assessora, Elena Chiorino (Fdi), coinvolta nel caso Delmastro, perché tra i soci della srl “5 Fochette”, insieme Miriam Caroccia, figlia del presunto prestanome del clan Senese,. “Nelle istituzioni vita pubblica e privata stessa cosa”. “Quando rappresenti le istituzioni, la vita privata e la vita pubblica sono la stessa cosa”, ha spiegato Cirio, che alla domanda se alla luce delle indagini dell’antimafia, si sente di chiamare questo caso una leggerezza grave, ha risposto: “A quanto mi è dato sapere sì, io non conosco questa vicenda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Piemonte, Cirio assolve l’ex vicepresidente Chiorino per il caso Delmastro. La Srl con i prestanome dei Senese? “Una grave leggerezza”

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