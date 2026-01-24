Roma | al via tavoli di dialogo con il territorio su futuro Ex Mercati Generali

Roma Capitale ha inaugurato i tavoli di dialogo con il territorio per discutere del futuro degli Ex Mercati Generali. Questi incontri mirano a raccogliere idee e proposte per definire un percorso condiviso di sviluppo e riqualificazione dell’area, favorendo un confronto aperto tra amministrazione e cittadini. L’obiettivo è promuovere un processo partecipato che tenga conto delle esigenze e delle aspettative della comunità locale.

Roma Capitale ha dato il via ai tavoli tematici di dialogo e ascolto con il territorio riguardo al futuro degli Ex Mercati Generali. Questa iniziativa è aperta a residenti, cittadini, associazioni e realtà del territorio. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale del Campidoglio. Il programma si articolerà in tre giornate di lavoro, programmate per il 30 gennaio, il 6 febbraio e il 13 febbraio, dalle ore 16 alle 19. Durante queste giornate, si svolgeranno tre distinti tavoli tematici: Progetti e bisogni del territorio nel quadrante Ostiense. Il primo tavolo, intitolato "I cambiamenti del quadrante Ostiense: progetti e bisogni del territorio – Trasformazioni urbanistiche, mobilità e residenze universitarie", avrà luogo presso la Casa della Città, situata in piazza Giovanni da Verrazzano 7.

