Dieci eventi di ’Piccoli mondi’ Si parte venerdì con Papetti
Venerdì a Roncofreddo prende il via la rassegna “Piccoli Mondi”, dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di rilanciarla, coinvolgendo anche la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè. La manifestazione, che durerà dieci giorni, offrirà incontri e spettacoli dedicati ai più giovani, tra cui il primo appuntamento con il musicista Papetti.
Torna a Roncofreddo " Piccoli Mondi ", la rassegna culturale promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè. Un percorso che intreccia libri, musica, racconto e poesia, unendo proposta culturale e scoperta del territorio. Piccoli Mondi è una rassegna che mette in dialogo cultura e paesaggio, storie e comunità, trasformando ogni incontro in un’occasione di relazione, scoperta e condivisione. Dal 20 febbraio al 26 giugno sono in programma dieci appuntamenti tra gli spazi della biblioteca Carnacini e alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comunale: il centro storico di Roncofreddo, Montecodruzzo, il prato della chiesa della Madonna del Zotto e il Prato della Monta in zona Ciola Araldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
