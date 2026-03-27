Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli | ospite della rassegna Piccoli mondi l' autrice Fabiola Crudeli

Il prossimo evento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” si svolgerà mercoledì 1 aprile presso la biblioteca Carnacini di Roncofreddo. L’appuntamento sarà dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni e prevede un pomeriggio di attività artistiche e letture. L’ospite dell’evento sarà l’autrice Fabiola Crudeli, che interverrà durante l’iniziativa.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Il nuovo appuntamento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” si terrà mercoledì 1 aprile alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. L’evento unisce lettura, laboratorio creativo e momenti di socialità, offrendo anche agli adulti uno spazio di relax e convivialità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri attraverso esperienze di ascolto, partecipazione e condivisione. Protagonista dell’incontro sarà il libro "La piadina della nonna" di Fabiola Crudeli, pubblicato nel 2025 da Il Ponte Vecchio e illustrato da Alessandra Placucci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli: ospite della rassegna "Piccoli mondi" l'autrice Fabiola Crudeli Articoli correlati Roncofreddo, a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l'illustratore Michele Papetti con "Esercizi di contrasto"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Piccoli...