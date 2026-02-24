Picchia la moglie davanti ai figli quarantenne denunciato per maltrattamenti

Un uomo di 40 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie davanti ai figli, dopo un nuovo episodio di violenza domestica ad Agrigento. La donna ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente. Il fatto ha portato all’attivazione del codice rosso, e ora l’uomo rischia conseguenze penali. La famiglia si trova sotto shock e i figli sono stati affidati a un parente.

Lite degenerata in casa: l’uomo avrebbe colpito la coniuge con schiaffi e pugni sotto gli occhi dei minori. Attivato il codice rosso dopo la segnalazione al 112 da parte dei vicini Attivato il codice rosso dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica avvenuto ad Agrigento. Un uomo di 40 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. Secondo quanto ricostruito, non si sarebbe trattato del primo episodio. Alla base dell’aggressione ci sarebbero futili motivi, probabilmente legati a dissidi familiari e a una presunta mancanza di rispetto che l’uomo avrebbe contestato alla coniuge, coetanea e casalinga. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

