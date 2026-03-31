Da circa un anno, piazza del Popolo si presenta con solo transenne come arredo, senza interventi visibili di riqualificazione. Dopo una riunione della commissione ambiente e territorio, richiesta dalle opposizioni, sono stati discussi lo stato dei lavori in piazza, così come quelli relativi al parcheggio e agli ascensori del Cencione. La situazione ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici.

Piazza del Popolo pronta da un anno ha per arredo solo delle transenne. Filo Rosso attacca la giunta dopo la riunione della commissione ambiente e territorio richiesta dalle opposizioni per avere un aggiornamento sullo stato dei lavori in piazza del popolo e del parcheggio e ascensori del Cencione. "La riunione non ha aggiunto nessuna novità – precisa Filo Rosso, guidato da Veronica Bagni –. Gli arredi di piazza del popolo, acquistati a dicembre ma giunti nei magazzini comunali non più di dieci giorni fa, aspettano ancora parere e interlocuzioni ulteriori con la sovrintendenza per deciderne sia la disposizione che, per quanto riguarda le fioriere, il loro contenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Piazza del Popolo in balia delle improvvisazioni della giunta Giglioli"

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