pestaggio in piazza del popolo ecco le mosse delle difese

Si delineano le posizioni processuali riguardanti il pestaggio avvenuto il 23 aprile del 2023 nel centro di Ascoli per il quale la Procura ha indagato quattro ragazzi: un marocchino di 25 anni, e tre italiani di 23, 25 e 23 anni, tutti residenti a Castel di Lama. Da dire che nel fatto sono stati coinvolti anche due ragazzi non ancora 18enni, per i quali procede il competente tribunale per i minori di Ancona. Nel corso dell’ultima udienza per due degli imputati il giudice ha ammesso la ‘messa alla prova’; un beneficio che non è stato invece concesso agli altri due per i quali si fa largo l’ipotesi di una richiesta di patteggiamento che verrà formalizzata la prossima udienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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