Pestaggio in piazza del Popolo Ecco le mosse delle difese

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si delineano le posizioni processuali riguardanti il pestaggio avvenuto il 23 aprile del 2023 nel centro di Ascoli per il quale la Procura ha indagato quattro ragazzi: un marocchino di 25 anni, e tre italiani di 23, 25 e 23 anni, tutti residenti a Castel di Lama. Da dire che nel fatto sono stati coinvolti anche due ragazzi non ancora 18enni, per i quali procede il competente tribunale per i minori di Ancona. Nel corso dell’ultima udienza per due degli imputati il giudice ha ammesso la ‘messa alla prova’; un beneficio che non è stato invece concesso agli altri due per i quali si fa largo l’ipotesi di una richiesta di patteggiamento che verrà formalizzata la prossima udienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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