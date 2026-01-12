Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme di Milano per il concerto di Giovanni Allevi Piano Solo Tour Il video di Amicait

Venerdì sera il Teatro Dal Verme di Milano ha ospitato il concerto di Giovanni Allevi, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco con il suo Piano Solo Tour. L’evento, molto atteso, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico per la sua musica e il suo ritorno sulle scene dal vivo. Qui il video dell’evento su Amica.it.

(askanews) – Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme per il concerto di Giovanni Allevi, data speciale del nuovo Piano Solo Tour, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco milanese. Un appuntamento accolto da un pubblico numeroso e partecipe, che ha confermato l’attenzione e l’affetto intorno a questo nuovo capitolo del suo percorso artistico. Il concerto si è sviluppato attorno alla formula del piano solo, scelta che oggi per Allevi rappresenta una dimensione di essenzialità e verità musicale. Dopo la malattia, il rapporto con il pianoforte è cambiato anche dal punto di vista fisico, ma – come lo stesso musicista ha raccontato – questa nuova condizione ha inciso profondamente sull’intensità dell’interpretazione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme di Milano per il concerto di Giovanni Allevi Piano Solo Tour. Il video di Amica.it Leggi anche: Giovanni Allevi torna al Teatro Donizetti di Bergamo: “Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita” Leggi anche: Negrita in tour, tappa al Dal Verme: “A teatro la nostra anima elettrica. Il pubblico potrà anche scatenarsi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Teatro pieno per Mancuso a Lezioni di storia Tutto esaurito per il primo incontro del ciclo delle Lezioni di #Storia #Oriente e #Occidente ideato da @editorilaterza in collaborazione con @TeatroUdine, il sostegno di #Confindustria #Udine e la media partnershi x.com Ieri sera a Locorotondo tutto esaurito, stamane a Poggiardo per l'ultimo appuntamento pugliese di #carosapiens @librimondadori Giorni di racconti e riflessioni su ambiente, natura e ecologia: perché i sapiens sono così diversi dagli altri viventi No, non è per - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.