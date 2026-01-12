Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme di Milano per il concerto di Giovanni Allevi Piano Solo Tour Il video di Amicait

Venerdì sera il Teatro Dal Verme di Milano ha ospitato il concerto di Giovanni Allevi, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco con il suo Piano Solo Tour. L’evento, molto atteso, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico per la sua musica e il suo ritorno sulle scene dal vivo. Qui il video dell’evento su Amica.it.

(askanews) – Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme per il concerto di Giovanni Allevi, data speciale del nuovo Piano Solo Tour, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco milanese. Un appuntamento accolto da un pubblico numeroso e partecipe, che ha confermato l’attenzione e l’affetto intorno a questo nuovo capitolo del suo percorso artistico. Il concerto si è sviluppato attorno alla formula del piano solo, scelta che oggi per Allevi rappresenta una dimensione di essenzialità e verità musicale. Dopo la malattia, il rapporto con il pianoforte è cambiato anche dal punto di vista fisico, ma – come lo stesso musicista ha raccontato – questa nuova condizione ha inciso profondamente sull’intensità dell’interpretazione. 🔗 Leggi su Amica.it

