Costalonga incontra gli esercenti | nuovo piano per valorizzare il mercato di San Michele

Martedì 3 febbraio alle 16.30, nel municipio di Mestre, Costalonga si è incontrato con gli esercenti del mercato di San Michele. L’obiettivo è trovare nuove strategie per valorizzare il mercato e rilanciarne l’attività. L’incontro si è svolto nel salone d’onore, davanti a rappresentanti e cittadini, e potrebbe segnare un passo importante per il futuro di questo punto di riferimento commerciale.

Martedì 3 febbraio, alle 16.30, nel salone d'onore del municipio di Mestre, si è consumato un incontro che potrebbe segnare un punto di svolta per uno dei simboli più vivi del commercio di prossimità della città. Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune, ha preso la parola davanti a una platea di circa quaranta esercenti del Mercato di San Michele, tutti con i cartellini appuntati al giubbotto, alcune facce segnate dal tempo, altre ancora giovani, pronte a rilanciare un'istituzione che negli ultimi anni ha perso parte del suo splendore. Il luogo non era scelto a caso: l'edificio del municipio, con le sue vetrate che lasciano entrare la luce grigia di un pomeriggio veneziano, è a pochi passi dal cuore del mercato, dove i profumi di pesce fresco, spezie e pane appena sfornato si mescolano ai rumori delle voci che si incrociano in dialetto e italiano.

