Rilancio del Mercato di San Michele | Costalonga si confronta con gli operatori

L’assessore Costalonga ha incontrato i commercianti del Mercato di San Michele per discutere dei problemi che da tempo affliggono il mercato coperto di Mestre. Insieme, hanno analizzato le criticità e cercato soluzioni pratiche per rilanciare l’attività e assicurare un futuro più stabile agli operatori.

L'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e una nutrita delegazione di commercianti del mercato di San Michele hanno fatto il punto sulle criticità che colpiscono lo storico mercato coperto di Mestre, per delineare le strategie volte a garantirne il futuro e la.

