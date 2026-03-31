Un pesce luna è stato recentemente avvistato nella laguna di Venezia, aggiungendosi a una serie di specie rare e insolite osservate negli ultimi mesi, tra cui delfini e foche monache. Il biologo ha spiegato che questa specie è nota fin dal XVIII secolo, ma è importante mantenere cautela nelle osservazioni. Attualmente, si registrano un numero maggiore di avvistamenti rispetto al passato.

Luca Mizzan, del Museo di Storia Naturale, da anni raccoglie le segnalazioni: «Sono animali rari, ora li documentiamo più e meglio di prima. Così grande però rischia con la bassa marea». Diverso è il caso di "Mimmo", che ora vive qui Un pesce luna è l'ultima presenza “anomala” registrata in questi mesi nella laguna di Venezia, dopo i delfini, le foche monache, e altre specie più piccole. Ripreso in un video molto nitido della Canottieri Giudecca, ha fatto discutere, seppur sia una presenza rara ma non nuova nella laguna. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con Luca Mizzan, responsabile del Museo di Storia Naturale di Venezia e biologo marino, che con lo staff del museo da anni raccoglie segnalazioni e redige schede per documentare la presenza di specie “strane” (cioè rare, percepite come curiose o anomale) in Laguna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Pesce luna, il biologo: «Documentato dal '700, ma serve cautela. Ora ne vediamo di più»

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