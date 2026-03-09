Promette più anni di vita ma ora è sotto accusa | perché gli scienziati invitano alla cautela sulla spermidina

Negli ultimi anni, gli integratori alimentari promettono di prolungare la durata della vita e migliorare il benessere, attirando l’interesse di molti. Tuttavia, recentemente alcuni scienziati hanno messo in guardia sull’uso della spermidina, un composto spesso presente in questi prodotti. La discussione si concentra sulla necessità di essere cauti prima di affidarsi a queste sostanze per fini di longevità.

La ricerca della longevità e del benessere fisico ha portato, negli ultimi anni, a una diffusione massiccia di integratori alimentari mirati a rallentare l’invecchiamento cellulare. Tuttavia, uno studio recente condotto dalla Tokyo University of Science in Giappone, pubblicato il 9 marzo 2026, ha evidenziato una verità inquietante: un gruppo di composti naturali ampiamente utilizzati per le loro proprietà anti-age possiede un lato oscuro che potrebbe favorire la progressione di patologie oncologiche. Le sostanze al centro della ricerca sono le poliammine, molecole essenziali presenti in ogni cellula vivente, incaricate di regolare la crescita cellulare e la sintesi delle proteine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

