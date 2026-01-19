Recenti segnalazioni indicano la presenza di un branco di lupi nelle vicinanze di zone abitate, come nel territorio di Sesto Fiorentino. Pur non essendo fonte di allarme, è importante mantenere cautela e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di cittadini e animali domestici. La vicinanza di questi animali alle aree urbane richiede attenzione e sensibilità, senza creare allarmismi ingiustificati.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Le più recenti segnalazioni provengono dall’ area fiorentina. Nei giorni scorsi un consistente branco di lupi, almeno sei o sette, è stato infatti notato molto vicino alle abitazioni da alcuni residenti nella zona di Ceppeto, su Monte Morello, territorio di Sesto Fiorentino. Una presenza dovuta probabilmente alla ricerca di cibo degli animali che ha destato allarme suscitando timore in chi abita in zona che, per prima cosa, ha chiesto di poter eliminare la raccolta porta a porta dei rifiuti per tornare ai vecchi cassonetti, togliendo ogni possibile ‘attrattiva’. Segnalazioni legate alla presenza di lupi sono arrivate anche dal Chianti ma il fenomeno non sembra limitato a queste aree visto che in varie parti della Toscana ci sono stati avvistamenti sempre più vicini alle città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sempre più lupi vicino alle città. “Nessun allarme, ma serve cautela”

Lupi sempre più vicini alle città, l’esperto: "Ecco come gestire la situazione con buonsenso, nessun allarme"

L’aumento della presenza di lupi nelle aree urbane è un fenomeno che richiede attenzione e gestione responsabile. Secondo gli esperti, non si tratta di un’emergenza, ma di una condizione da affrontare con approcci equilibrati. A Firenze, ad esempio, si sottolinea come la presenza di lupi nel Monte Morello vada interpretata con serenità e senza allarmismi, adottando misure di convivenza rispettose dell’ambiente e della sicurezza.

Leggi anche: Italia sempre più bio ma anche più esposta alle piogge. Napoli la città più a rischio, il terreno non respira più

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si stringe con profondo cordoglio attorno a Francesco Simpatico, da sempre vicino alla nostra società, per la perdita prematura della cara figlia Marta. Alla famiglia va il nostro pensiero più sincero e un abbraccio colmo di vi facebook