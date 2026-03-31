Perugia spaccia a Piazza Grimana | catturato

A Perugia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni, di origine tunisina e residente in città, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione è avvenuta nella zona di Piazza Grimana, dove il giovane è stato fermato e trovato in possesso di droga. L'indagine ha portato all'arresto del soggetto, che ha precedenti penali.

Pusher in manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 28enne tunisino, residente a Perugia e con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato catturato in flagranza di reato a piazza Grimana mentre smerciava. Il 28enne ha visto i militari avvicinarsi e ha provato a scappare. La fuga è durata poco: inseguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 93 grammi,9 dosi di cocaina (per un totale di 5 grammi) e 345 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, spaccia a Piazza Grimana: catturato Articoli correlati Ricercato in tutta Europa, catturato a PerugiaLa polizia di Perugia ha ammanettato un 26enne, cittadino rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo. Leggi anche: Perugia, rapina e scippa le donne al bancomat: catturato