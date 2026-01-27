Perugia rapina e scippa le donne al bancomat | catturato

La polizia di Perugia ha arrestato un 27enne per aver rapinato e scippato le donne al bancomat. L'uomo è stato sottoposto a misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e braccialetto elettronico, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice.

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il predone dei bancomat. La polizia di Perugia ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip, il giudice per le indagini prelimari, nei confronti di un 27enne. L'uomo, spiega il procuratore di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia Rapina

Una donna di 53 anni è stata vittima di una rapina al Viale Della Vittoria, dove un uomo l'ha minacciata con una pistola e le ha scippato la borsetta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Perugia Rapina

Argomenti discussi: NAPOLI. SCIPPA UN CELLULARE E AGGREDISCE GLI AGENTI, ARRESTATO 56ENNE.

Perugia, rapina in un supermercato: arrestato 40enne. Cassiera ferita lievementeUn uomo di 40 anni è stato arrestato giovedì mattina a Perugia perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta all’interno di un supermercato di via Annibale Vecchi, a Elce. Il colpo è avvenuto ne ... umbria24.it

Rapina e cassiera aggredita a Perugia, ladro catturato e consegnato alla polizia dai clienti eroiUn 40enne è stato arrestato a Perugia per rapina dopo aver aggredito una cassiera e tentato la fuga, bloccato dai clienti e dalla Polizia. virgilio.it

Rapina a Perugia! Uomo aggredisce cassiera e ruba 310€. La fuga dura pochi metri: clienti pronti lo fermano fino all’arrivo della Polizia . Ferita lievemente la giovane cassiera. Continua a leggere… https://umbriapost.com/rapina-a-perugia-uomo-agg - facebook.com facebook