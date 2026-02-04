Ricercato in tutta Europa catturato a Perugia

La polizia di Perugia ha catturato un uomo di 26 anni, cittadino rumeno, ricercato in tutta Europa. Era da tempo in fuga e ora si trova in manette, dopo essere stato trovato nella città umbra.

La polizia di Perugia ha ammanettato un 26enne, cittadino rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo. L'uomo è stato rinchiuso in carcere.Tutto è nato dalla segnalazione per il rintraccio di un minore. In una casa del capoluogo gli agenti della volante hanno trovato un uomo, risultato.

