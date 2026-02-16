Mirandola polizia locale individua discarica ' selvaggia' ed occupazione abusiva dell' ex centro anziani

A Mirandola, la polizia locale ha scoperto una discarica clandestina e un’occupazione abusiva dell’ex centro anziani, causando preoccupazione tra i residenti. Durante un blitz di gennaio, gli agenti hanno trovato materiali di scarto abbandonati in un’area non autorizzata e hanno sgomberato alcune persone che avevano preso possesso dell’edificio senza permesso. La presenza di rifiuti e di occupanti illegali ha reso necessario un intervento rapido per mettere fine a queste situazioni.

Scoperti 400 kg di rifiuti stoccati in un terreno privato a Quarantoli, scattata la denuncia per il responsabile. Daspo urbano, invece, per gli occupanti dell'edificio abbandonato Continua il presidio del territorio a Mirandola. Nel mese di gennaio, la polizia locale ha portato a termine due operazioni chiave contro l'abbandono di rifiuti e le occupazioni abusive. A seguito della segnalazione di un cittadino, gli agenti hanno scoperto circa 400 kg di rifiuti (imballaggi, organico e pallet) stoccati illecitamente in un terreno privato a Quarantoli. L'ispezione ha permesso di risalire a un'azienda locale: il legale rappresentante è stato denunciato e l'area sequestrata.