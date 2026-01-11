Mi offendono perché ho sposato il mio ex professore del liceo 40 anni più grande di me Avevo una cotta per lui a scuola ma ci siamo rivisti da adulti | parla la 22enne Minea Pagni

Minea Pagni, influencer italiana di 22 anni, condivide la sua esperienza riguardo alle critiche ricevute dopo aver sposato il suo ex professore del liceo, di 40 anni più grande. Dopo aver rivisto il suo insegnante da adulta, ha deciso di parlare apertamente delle reazioni negative e delle offese ricevute, come riportato dal New York Post. La sua storia evidenzia come le scelte personali possano suscitare commenti e giudizi, anche in contesti di relazioni mature e consensuali.

Lei si chiama Minea Pagni, è un’influencer italiana. Il New York Post racconta la sua storia, in particolare il suo sfogo contro gli haters. Di cosa la ‘accusano’ i leoni da tastiera? Di avere sposato un uomo 40 anni più grande di lei, che di anni ne ha 22: “Ridurre le scelte di una donna al denaro è uno degli stereotipi più antichi e ingiusti che esistano. Ho i miei obiettivi, il mio lavoro e la mia indipendenza. L’ho sposato per quello che è: per la sua mente, i suoi valori e il modo in cui ama “, spiega. Pagni racconta di aver conosciuto “Massimo cinque anni fa”. Lui era il suo insegnante di filosofia al liceo: “Avevo una cotta per lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

