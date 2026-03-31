La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara per la partita di Champions League prevista per mercoledì alle 20. La squadra affronta questa sfida con l’obiettivo di raggiungere la final four, che si terrà a Torino. La partita rappresenta il primo momento cruciale della stagione europea e si svolge in un contesto di grande attesa e tensione.

Il primo momento decisivo della stagione europea è arrivato per la Sir Sicoma Monini Perugia, che mercoledì alle 20.30 al PalaBarton affronta il Guaguas Las Palmas nel ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League, con in palio un posto nella Final Four di Torino. Il 3-2 conquistato all’andata in Spagna offre agli umbri un vantaggio importante ma non decisivo. La situazione è chiara: una vittoria con qualsiasi punteggio qualifica Perugia, mentre una sconfitta al tie-break porterebbe al golden set. In caso di ko per 3-0 o 3-1, invece, sarebbe il Guaguas a festeggiare l’accesso alla fase finale. Accanto agli aspetti tecnici e al valore... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia-Guaguas, notte da dentro o fuori: c’è la final four di Champions a Torino nel mirino

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