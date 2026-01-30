La polizia sgombera immigrato fugge e semina il panico in diretta Rai Salvato dai vigili video

Questa mattina a Roma, durante una diretta Rai, un immigrato ha seminato il panico. La polizia stava sgomberando gli ex mercati generali di via Ostiense, quando l’uomo ha tentato di scappare minacciando forse il suicidio. La scena si è trasformata in un momento di tensione, con l’immigrato che è riuscito a fuggire, lasciando tutti sotto shock. I vigili sono intervenuti e sono riusciti a salvarlo, ma il caos è stato inevitabile.

Una fuga, con minacce di suicidio, forse, h a creato il panico questa mattina a Roma nel corso di una diretta Rai, mentre una giornalista Rai raccontava le operazioni di sgombero degli ex mercati generali di via Ostiense ( video ). Un 38enne afghano ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse e ma a quanto pare, secondo i vigili, non aveva minacciato il suicidio, come detto in un primo momento. La scena, immortalata in diretta televisiva, è stata fortunatamente notata in tempo dagli agenti della polizia locale, presenti sul posto, che sono intervenuti per bloccare l'uomo un istante prima del gesto estremo.

